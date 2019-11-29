عاجل.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد انتهاء المباراة (فيديو)

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الأهلي والنجم
دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشادات واشتباكات بالأيدي مع لاعبي فريق النجم الساحلي، بعد انتهاء المباراة مباشرة، والتي فاز خلالها الفريق التونسي بهدف نظيف، على ستاد رادس، وسط حضور 30 ألف مشجع، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وبدأت المشادات بين حسين الشحات ومحمد المثناني، وتدخل أحمد فتحي ليبعد لاعب النجم، فيما دخل ياسر إبراهيم في مشاجرة مع كريم العريبي المهاجم الذي حل بديلا بالمباراة.
وتطورت الاشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية، قبل أن يتدخل عدد من لاعبي الفريقين لإنهاء الموقف سريعًا.
وقامت جماهير النجم الساحلي بالاحتفال مع فريقها عقب نهاية المباراة وحصد أول 3 نقاط في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وفاز النجم بهدف نظيف أحرزه يس الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة
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