عاجل.. نقل علي معلول إلى المستشفى بعد نهاية مباراة النجم

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علي معلول
توجه علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المستشفى بعد مغادرة ستاد رادس والهزيمة أمام النجم الساحلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث غادر معلول المباراة في الشوط الثاني بسبب الإصابة في العضلة الضامة.
وطلب خالد محمود، طبيب الفريق، من معلول التوجه إلى المستشفى من أجل الخضوع للأشعة على العضلة الضامة للإطمئنان على إصابته.
ومن المقرر أن تحسم الأشعة مدى إصابة اللاعب، حيث يسود حالة من القلق في الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، خوفًا من معاناة اللاعب من مزق في العضلة الضامة.
ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف يوم الثلاثاء المقبل على أن يواجه الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي اليوم الجمعة على ستاد رادس بهدف نظيف أحرزه يس شيخاوي في الدقيقة 50 من المباراة.
وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر فجر غدٍ السبت موعدًا لمغادرة تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي.
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