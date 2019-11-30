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بعد الهزيمة أمام النجم.. الخطيب يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي

12:10 ص | السبت 30 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
بعد الهزيمة أمام النجم.. الخطيب يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي

الخطيب

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أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مكالمة تليفونية بمهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف برئاسة بعثة الفريق في تونس، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام النجم الساحلي، اليوم الجمعة.

وطلب الخطيب من مهند مجدي توصيل رسالته إلى جميع اللاعبين والجهاز الفني إلى ثقته الكبيرة في الفريق بالكامل، وأن الفريق تعرض لظلك تحكيمي.

وأكد الخطيب خلال رسالته إلى اللاعبين أنهم أدوا ما عليهم في المباراة مشددًا على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني وفي الجميع.

وطلب رئيس النادي من اللاعبين غلق ملف الهزيمة اليوم وطالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة، حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة بني سويف يوم الثلاثاء المقبل على أن يواجه الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي اليوم الجمعة على ستاد رادس بهدف نظيف أحرزه يس شيخاوي في الدقيقة 50 من المباراة.

الأهلي يعود إلى القاهرة صباح السبت

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر فجر السبت موعدًا لمغادرة تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي.

وقرر فايلر، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة على أن يواصل الفريق تدريباته عصر يوم الأحد من أجل الاستعداد لمواجهة بني سويف في كأس مصر

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