جاكسون موليكا يسجل الهدف الأول لمازيمبي في مرمى الزمالك (فيديو)

أحرز جاكسون موليكا الفريق الكروي الأول بنادي مازيمبي الكونغولي الهدف الأول بشباك الزمالك، بالدقيقة 60 من عمر التي تجمعهما حاليا على ملعب مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن مازيمبي من تسجيل الهدف في مرمى الزمالك بعد عرضية من الناحية اليمنى عن طريق البديل كابونجو وصلت إلى موليكا الذي سدد برأسه في المرمى.

ويتصدر مازيمبي منافسات الدوري الكونغولي ويعيش الفريق في أفضل حالاته خلال تلك الفترة، حيث يمتلك أقوى خط هجوم برصيد 22 هدفا وكذلك أقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه أربعة أهداف فقط وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الكونغولي حتى الآن.

وتضم المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا كلا من مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي اوجوستو بطل أنجولا، وزيسكو يونايتد بطل زامبيا، ومن المنتظر أن يلتقي بطل أنجولا مع بطل زامبيا في السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات بالبطولة.