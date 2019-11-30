30 دقيقة.. التعادل السلبي مستمر بين مازيمبي والزمالك.. وخروج "الونش" للإصابة

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فريق مازيمبي
انتهت أول نصف ساعة من عمر لقاء مازيمبي الكونغولي والزمالك، ولا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه خلال المباراة التي تجمعهما حاليا بالكونغو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد بحراسة المرمى، ورباعي خط الدفاع عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، وثلاثي بوسط الملعب حازم إمام، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.
انطلقت المبارة بجس نبض بين الفريقين وانحصر اللعب في وسط حتى جاءت الدقيقة الرابعة وشن المغربي محمد أوناجم هجمة عنترية من الجانب الأيمن ورفع كرة عرضية، إلا أنها لم تجد متابع داخل منطقة جزاء الفريق الكونغولي، واستمرت خطورة الفريق الأبيض واحتسب الحكم المساعد تسلل ضد النادي الضيوف ليحرم الفريق من انفراد تام بحارس مرمى مازيمبي.
وبعدها حاول الفريق الكونغولي مبادلة الفريق الأبيض الهجمات إلا أن دفاع بطل مصر أفسد هجمات مازيمبي، وأبطل خطورتها، وبالدقيقة 12 ينقذ القائم الزمالك من تلقي الهدف الأول من ضربة حرة رفعها لاعبو مازيمبي واصطدمت الرأسية بالقائم، لتنتهي أول ربع ساعة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبالدقيقة 17 يقف التسلل مجددا في وجه الزمالك وينتهي انفراد محمد أوناجم بحارس مازيمبي، بعد رفع الحكم المساعد لراية التسلل أمام الفريق الأبيض للمرة الثانية.
وخرج محمود حمدي الونش مدافع الفريق بسبب الإصابة وشارك بدلا منه محمد عبد الغني، بالدقيقة 21 من عمر المباراة، في أولى تغييرات الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض.
وبالدقيقة 27 يحصل الزمالك على ركلة ركنية إلا أن دفاع مازيمبي ينجح في تشتيت الكرة بنجاح، وتتواصل خطورة النادي الأبيض ويخطئ حارس مازيمبي بالدقيقة 28 وتسقط الكرة من يده داخل منطقة جزاء فريقه ولكن يفشل فرجاني ساسي في استغلال خطأ حارس المنافس ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 30.
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