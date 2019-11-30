تغيير اضطراري للزمالك أمام مازيمبي

أجرى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أولى تغييرات فريقه خلال مباراة مازيمبي المقامة حاليا بالكونغو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخرج محمود حمدي الونش مدافع الفريق بسبب الإصابة وشارك بدلا منه محمد عبد الغني، بالدقيقة 21 من عمر المباراة.

وانتهت أول ربع ساعة من عمر لقاء مازيمبي الكونغولي والزمالك، ولا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على اللقاء.

يذكر أن الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد بحراسة المرمى، ورباعي خط الدفاع عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، وثلاثي وسط الملعب حازم إمام، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.