"تألق القائم وإصابة الونش".. الزمالك يتعادل سلبيا مع مازيمبي في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول، من مباراة مازيمبي والزمالك المقامة حالياً في الكونغو بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

في الدقيقة 4، نجح محمد أوناجم في المرور من الجبهة اليمنى، ورفع كرة عرضية مرت من الجميع إلى خارج الملعب، وبعدها بدقيقة لعب أشرف بن شرقي تمريرة وصلت إلى مصطفى محمد المتسلل داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 12 أنقذ القائم الفريق الأبيض من تلقي الهدف الأول من ضربة حرة رفعها لاعبو مازيمبي واصطدمت الرأسية بالقائم، لتنتهي أول ربع ساعة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واحتسب الحكم، خطأ لصالح الزمالك في الدقيقة 15، إثر التدخل العنيف من جانب جاكسون موليكا على لاعب الأبيض محمود الونش، وبعدها بدقيقتين لعب فرجاني ساسي كرة بينية وصلت إلى مصطفى محمد المتسلل، وخرج محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بسبب الإصابة وشارك بدلاً منه محمد عبد الغني، في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

ويواصل الزمالك هجماته، على مرمى مازيمبي، وارتكب الفريق الكونغولي خطأ، في الدقيقة 28، حيث سقطت الكرة من يده داخل منطقة الجزاء، وفشل فرجاني ساسي في استغلال الخطأ، وأطلق بعدها اللاعب التونسي ساسي تصويبة قوية اصطدمت بدفاعات مازيمبي، وتبادل بعدها الفريقين الهجمات لكن دون تسجيل أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد بحراسة المرمى، ورباعي خط الدفاع عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، وثلاثي بوسط الملعب حازم إمام، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، والثلاثي الهجومي محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.