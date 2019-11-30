بعد "زلزال مازيمبي".. اجتماع عاجل في الزمالك لحسم مصير ميتشو

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الجاري، اجتماعا عاجلا من أجل تحديد مصير الصربي ميتشو المدير الفني للفريق عقب الخسارة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي.

وتلقى الفريق الأبيض منذ قليل خسارة ثقيلة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، أحرزهم موليكا هدفين ومبوتو هدف.

يذكر أن خسارة الأبيض أمام مازيمبي هي الثانية على التوالي عقب تلقي الهزيمة أمام إنبي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأثنين الماضي على استاد السلام.