خاص.. أمير مرتضى وراء تأجيل إقالة ميتشو لمدة 24 ساعة

طالب أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بفريق الزمالك، والده رئيس النادي بالصبر على الصربي ميتشو المدير الفني للفريق وعدم التعجل في قرار إقالته.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك خلال تصريحاته لـ"الوطن سبورت" أن رئيس القلعة البيضاء استقر بشكل رسمي على إقالة ميتشو من القيادة الفنية للفريق بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة.

وأكمل أن رئيس الأبيض كان سيعلن القرار بعد انتهاء مباراة مازيمبى مباشرة، إلا أن نجله أمير المشرف العام على الكرة هو من جعله يتراجع عن إعلان القرار، لعدم هجوم الجماهير عليه في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن أمير مرتضى وراء تأجيل إعلان رئيس الزمالك لإقالة ميتشو لمدة 24 ساعة، خاصة أن مجلس الزمالك سيجتمع ظهر الغد داخل مقر النادى لحسم القرار النهائي الخاص بميتشو وجهازه المعاون في حضور اللجنة الفنية التي اختارت ميتشو لتدريب الفريق من قبل.

وكان الزمالك تلقى الخسارة اليوم أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، وتذيلها مؤقتا لحين إقامة مباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.