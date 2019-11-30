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الأهلي يتقدم بشكوى عاجلة لـ"كاف" ضد التحكيم الأفريقي

06:21 م | السبت 30 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
الأهلي يتقدم بشكوى عاجلة لـ"كاف" ضد التحكيم الأفريقي

الأهلي والنجم

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قرر مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد التحكيم الأفريقي، بعد مباراة الأحمر أمس أمام النجم الساحلي، والتي شهدت إشهار الحكم البوتسواني جوشوا بوندو البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف بعد مرور 13 دقيقة فقط من عمر المباراة.

وكلف الخطيب، الإدارات المعنية بالنادي بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن الأخطاء التحكيمية الواضحة في المباراة الأخيرة، خاصة أن الأهلي طالب بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد لمست الكرة يد مدافع النجم داخل منطقة جزاء فريقه.

وتعرض الأهلي لأول هزيمة أمس تحت قيادة السويسري فايلر، بعد خسارته أمام النجم بهدف دون رد للاعب ياسين الشيخاوي أحرزه في الدقيقة 50، ليتذيل مجموعته بدون أي رصيد من النقاط، فيما يتصدر تلك المجموعة الهلال السوداني بعد الفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالسودان وسط حضور جماهيري كبير.

الأهلي يواجه الهلال ولا بديل عن الفوز 

ويواجه الأهلي نظيره الهلال يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام بحضور 10 آلاف مشجع، ويحتاج الأحمر للفوز في تلك المباراة من أجل استعادة توازنه بالمجموعة بعد الخسارة على ملعب رادس أمام النجم الساحلي.

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