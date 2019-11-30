عاجل.. ساسي يوجه رسالة لميتشو: كل اللاعبين يساندوك وسنقف جميعا خلفك

وجه التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك رسالة للصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد الخسارة من مازيمبي.

ونشر ساسي صورة له مع المدير الفني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب: " كل اللاعبين يدعمون المدرب ميتشو، ونقف جميعا خلفه".

يذكر أن الفريق الأبيض خسر اليوم أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، أحرزهم موليكا "هدفين" ومبوتو هدف.