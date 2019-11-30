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لاعبو الزمالك يتحدون رئيس النادي ويرفضون إقالة ميتشو: "سنظل ندعمه" (صور)

08:41 م | السبت 30 نوفمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
لاعبو الزمالك يتحدون رئيس النادي ويرفضون إقالة ميتشو: "سنظل ندعمه" (صور)

الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك

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تضامن معظم لاعبي الزمالك مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة التي تلقاها الأبيض اليوم أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

وحرص عدد من لاعبي الزمالك، من ضمنهم، طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء وعبدالله جمعة ويوسف أوباما ومحمد عبدالغني ومحمد عواد وعمر السعيد، ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد، على توجيه رسالة دعم لميتشو وكتبوا: " كلنا ندعم مدربنا ميتشو وسنظل ندعمك".

وجاء ذلك رغم توجه رئيس النادي نحو إقالة المدير الفني وعقد اجتماع لمجلس الإدارة في الثانية عشر ظهر غدا الأحد بمقر النادي بميت عقبة، لاتخاذ قرار توجيه الشكر للمدير الفني وتعيين مدرب جديد.

لاعبي الزمالك يعانون من أزمة في المستحقات

ويعاني لاعبو الزمالك من أزمة في المستحقات خلال الفترة الماضية، وقام رئيس الزمالك باتهام الثنائي طارق حامد عبدالله جمعة بالهروب من المباراة الماضية، أمام إنبي والتمرد وإدعاء الإصابة بسبب عدم حصولهم على المستحقات، وهو ما نفاه "حامد" الذي غاب عن مواجهة اليوم أيضا بسبب استمرار إصابته.

وكان مازيمبي الكونغولي قد حقق الانتصار الأكبر له أمام الأندية المصرية عبر تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب تي بي مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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