الأهلى يقدم ملفا لـ"كاف" بـ"مجاملات" رئيس لجنة الحكام للأندية التونسية

استقرت إدارة الكرة بالنادى الأهلى على التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» ضد مخالفات الحكم البوتسوانى جوشو بوندو، الذى أدار مباراة الفريق والنجم الساحلى، التى جرت مساء الجمعة على ملعب رادس فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف نظيف.

وجاء قرار إدارة الكرة بالأحمر بسبب مخالفات الحكم الصارخة التى جرت بمباراة الأهلى والنجم كان أبرزها طرد أيمن أشرف فى الدقائق الأولى من المباراة، والذى أكد كل خبراء التحكيم عدم صحة قرار الحكم، وثانى القرارات عدم توفير الحماية الكاملة للاعبى الأهلى خلال المباراة، وهو ما تسبب فى دخول اللاعبين فى مشاحنات كثيرة أفقدت اللاعبين تركيزهم وتسببت فى الخسارة.

ويصحب الشكوى التى يرسلها الأهلى للاتحاد الأفريقى خلال الساعات الجارية، وفقاً لمصدر مطلع داخل إدارة النادى، ملف كامل بالفيديو عن المباراة، وكذلك عن مجاملات رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الذى يقيم فى تونس على نفقة الاتحاد التونسى لكرة القدم ضد النادى الأهلى ولصالح الأندية التونسية وكان آخرها لقاء النجم الساحلى ومن قبلها مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضى.

فى سياق متصل، يوقع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، غرامة مالية على لاعبى الفريق بعد الهزيمة أمام النجم الساحلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن الغرامة التى يوقعها النادى على اللاعبين ستكون طبقاً للوائح الفريق والتى تنص على تغريم اللاعبين حال الهزيمة فى مبارياته الأفريقية، ومن المقرر أن يتم خصم الغرامة من اللاعبين خلال صرف الدفعة المقبلة من مستحقاتهم المالية، وأشار المصدر إلى أن النادى يرفض توقيع أى عقوبة إضافية على اللاعبين.

فى سياق متصل، تلقى جهاز الكرة بالنادى الأهلى تحذيرات من لجنة التخطيط، التى يرأسها محمود الخطيب ومحسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، خلال الساعات الأخيرة، بسبب عصبية بعض اللاعبين فى المباراة أمام النجم الساحلى التونسى، حيث طلبت اللجنة من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ضرورة إعادة التوازن للاعبين والسيطرة على انفعالاتهم داخل الملعب.

ووفقاً لمصدر مُطلع أكد أن لجنة التخطيط طالبت مدير الكرة بتحذير اللاعبين بتوقيع عقوبات لمنع العصبية التى ظهرت على البعض منهم وفى مقدمتهم رمضان صبحى وحسين الشحات، والتى أثرت على تركيزهم فى المباراة ولم يقدموا أى مستوى.

الفريق يعود لتدريباته استعداداً لمواجهة بنى سويف.. غرامات على اللاعبين.. و«معلول» يغيب 10 أيام

ويستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، عقب عودته من تونس، بعد الخسارة أمام النجم، وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى، جلسة خاصة مع اللاعبين خلال رحلة العودة، طالبهم فيها بأهمية غلق صفحة الخسارة نهائياً من النجم الساحلى، مؤكداً أن على الجميع التفكير خلال الفترة المقبلة فى استعادة التوازن مرة أخرى. وشدد المدير الفنى للاعبيه على أن الخسارة واردة فى كرة القدم، والأهم ليس الحزن أو التفكير فيها كثيراً، بقدر معرفة الأخطاء وعلاجها لعدم تكرارها مرة أخرى، خاصة فى ظل قوة المباريات فى أفريقيا، وسعى الفريق للمضى قدماً نحو استعادة البطولة.

ويستعد المارد الأحمر، بداية من اليوم، لمواجهة بنى سويف فى بطولة كأس مصر، حيث يبدأ المدير الفنى فى تجهيز محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة فى المباريات، بعد إصابة على معلول فى العضلة الضامة.

على جانب آخر، أجرى على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، أشعة على العضلة الضامة أمس عقب عودة بعثة الفريق من تونس لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها، وأثبتت الأشعة إصابته بمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الأولى، ليغيب عن الفريق الأحمر لمدة 10 أيام.

وتأكد غياب معلول عن مباراة الأهلى يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق بنى سويف فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، فيما ستحدد الأيام المقبلة موقف اللاعب من اللحاق بمواجهة الهلال السودانى والمقرر لها يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل فى الجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.