عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بداية من الجولة السابعة

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز، بداية من الجولة السابعة.

وكانت مواعيد الدوري قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة ، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية.

ومن جانبه أكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس ، واستمرار المصري للعب في السويس.

وأوضح الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.