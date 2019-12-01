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عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بداية من الجولة السابعة

12:05 م | الأحد 01 ديسمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بداية من الجولة السابعة

الأهلي والزمالك

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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز، بداية من الجولة السابعة.

وكانت مواعيد الدوري قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة ، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية.

ومن جانبه أكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس ، واستمرار المصري للعب في السويس.

وأوضح الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.

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