عاجل.. انتهاء اجتماع مجلس الزمالك.. والتفاصيل بعد قليل

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي جرى عقده اليوم داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

ومن المنتظر أن تعلن قرارات المجلس بعد قليل، وخاصة مصير الصربى ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تلقى الخسارة مساء أمس، أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، وتذيل ترتيب المجموعة.

وتعد الهزيمة هي الثانية على التوالي، عقب الخسارة أمام إنبي يوم الاثنين الماضي بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشن رئيس القلعة البيضاء، هجوما حادا علي الصربي ميتشو، بعد انتهاء مباراة مازيمبي، واتهمه بأنه السبب فيما حدث وفشل في إدارة المباراة، إلا أن رئيس النادي رفض الاستعجال في إقالته بناء على رغبة نجله أمير المشرف العام على الكرة.

وفي حال إقالة المدرب الصربي ستتحمل خزينة نادي الزمالك نحو 3 ملايين و800 ألف جنيه، قيمة الشرط الجزائي في عقد ميتشو مع الفريق الأبيض، وهو عبارة عن راتب ثلاثة أشهر، ويتقاضى المدير الفني راتبا شهريا يصل إلى 80 ألف دولار.