رئيس الزمالك يؤجل حسم مصير ميتشو للغد.. ويفتح النار على اللاعبين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل حسم مصير الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، حتى غدا الإثنين، لحين عقد جلسة معه، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا طارئًا في الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، وجرى اتخاذ العديد من القرارات وأبرزها استمرار الصربي ميتشو على رأس القيادة الفنية للفريق.

وقال رئيس الزمالك: هناك أخطاء من الجهاز واللاعبين وفي حساب أكيد وهناك جلسة معه، وهناك أمر يخصه هنستأذن منه الأول من أجل الحديث عنه لأنه أمر يخصه.

وأكد رئيس نادي الزمالك علي أن العديد من لاعبي الفريق ظهروا دون المستوى وقصروا بمعنى الكلمة، مضيفا: أقول للاعببن الزمالك أكبر من أي لاعب ومحدش ليه فلوس عندي.

وكان الزمالك، قد تلقى خسارة أمس، أمام مازيمبي الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث أنها تعد الهزيمة الثانية على التوالي، عقب الخسارة أمام إنبي يوم الاثنين الماضي بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا علي المدير الفنى للفريق، بعد انتهاء مباراة مازيمبي، واتهمه بأنه السبب فيما حدث بعدما فشل في إدارة المباراة.

رئيس الزمالك رفض إقالة ميتشو

ورفض رئيس النادي الأبيض الاستعجال في إقالة ميتشو أمس، بناء على رغبة نجله أمير المشرف العام على الكرة، حيث تحدث معه نجله بضرورة الصبر على الجهاز الفني الحالي، وهو ما استجاب له رئيس النادي وأعلن تجديد الثقة في ميتشو مؤقتا.