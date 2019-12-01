محمد فاروق يسجل هدف التعادل لبيراميدز أمام رينجرز

أحرز محمد فاروق لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه بشباك رينجرز النيجيري، في الدقيقة 55 من عمر المباراة المقامة على ملعب إينوجو بنيجريا، في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح نتيجة المباراة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاء هدف بيراميدز من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، بعد أن اصطدمت الكرة بيد أحد لاعبي الفريق النيجيري.

وكان إبراهيم أجاني أحرز هدف التقدم لرينجرز بالدقيقة 29، بعد أن اخترق فاع بيراميدز وراوغ كل من قابله وسدد بقوة في شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.