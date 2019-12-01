أحمد عيد: تعاطف اللاعبين مع ميتشو بسبب "السرطان" (صور)

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ميتشو
كشف أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق سبب تعاطف لاعبي القلعة البيضاء مع ميتشو مدرب الفريق عقب الخسارة، أمس السبت، أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون مقابل.
وتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ميتشو يعاني من مرض السرطان، وهو ما أكده أحمد عيد في تعليق له قائلا: "هي حقيقة وسبب تعاطف اللاعيبة الكلام ده من إمبارح وأنا عارفه بس كان صعب يتقال".
ورد عيد عبدالملك على سؤال أحد الجماهير والذي قال له: مش يا كابتن امبارح كتبت إن دعمهم دا عشان عند في الإدارة والمستحقات والكلام دا.
ليرد أحمد عيد عليه قائلًا: أه ده سبب واحترامي للي قالي متقولش حاجة علي الراجل فا اتكلمت بعدما تداول البعض معلومة.
وحرص لاعبو الزمالك أمس على دعم الصربي ميتشو عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويواجه الزمالك أول أغسطس يوم السبت المقبل على ملعب السلام بحضور 10 آلاف مشجع، في مباراة يحتاج فيها الأبيض للفوز بعد خسارته في الجولة الأولى.
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