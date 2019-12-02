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خاص.. فايلر يرفض لائحة المكافآت والعقوبات في الأهلي

01:25 م | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: أحمد فراج
خاص.. فايلر يرفض لائحة المكافآت والعقوبات في الأهلي

فايلر وسيد عبدالحفيظ

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طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعديل بنود صريحة في لائحة فريق الكرة الخاصة باللاعبين.

وقالت مصادر خاصة لـ"الوطن سبورت": "السويسري اجتمع خلال الساعات القليلة الماضية بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وطالبه بسرعة اعتماد لائحة مالية جديدة تخص نتائج الفريق".

وأكد المصدر أن السويسري رينيه فايلر طالب بتعديل قيمة الفوز والهزيمة في لائحة الفريق لتكون 20 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز، أو خصم 20 ألف جنيه من مستحقاته حال الهزيمة، وكلاهما يطبق بشكل فوري.

وأوضح المصدر أنه سيتم احتساب هذه اللائحة وفقا لطلب المدير الفني في المسابقة المحلية والأفريقية عكس اللائحة التي يرفضها فايلر.

ويذكر أن اللائحة الجاري العمل بها تنص الحصول على مبلغ ١٣ الف جنيه لكل لاعب في الفوز خارج الملعب في أفريقيا وفي مباريات الأهلي بملعبه ٧ آلاف جنيه بينما تبلغ مكافأة الفوز المحلي ٦ آلاف جنيه.

الأهلي يستعد لمواجهتي بني سويف والهلال السوداني

وجاء طلب فايلر بعد هزيمة الفريق أمام النجم الساحلي وتوقيع غرامة مالية على اللاعبين والجهاز الفني، حيث خسر الفريق بهدف نظيف على استاد رادس يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف، غدًا الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من كأس مصر، بينما يستضيف نظيره الهلال السوداني يوم الجمعة المقبلة على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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