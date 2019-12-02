عاجل.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

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الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، وعدم الاستمرار في منصبه بسبب سوء النتائج.
وانتهى اجتماع رئيس النادي مع المدير الفني، منذ قليل، في حضور أحمد مرتضى عضو المجلس، وجرى الاتفاق على رحيل المدير الفني.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعض قليل..
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