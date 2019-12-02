رئيس الزمالك يتشاجر مع اللاعبين ويحبسهم داخل النادي (صور)

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رئيس الزمالك
دخل لاعبو الزمالك في مشادة كلامية قوية مع رئيس النادي في مكتبه بعد استدعائهم من أجل الحديث عن أزمة المستحقات ورفضهم خوض المران.
وأكد مصدر داخل "الزمالك" أن رئيس النادي دخل في مشادة قوية مع اللاعبين وبصوت مرتفع، وهو ما دعاهم لارتفاع أصواتهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات.
واستدعى رئيس الزمالك الأمن من أجل إنهاء الأمر، بعد تطاول بعض اللاعبين بالصوت المرتفع، رافضا جميع الاتهامات التي توجهت لهم خلال الفترة الماضية بالتمرد، ومطالبين بالحصول على المستحقات المتأخرة أولا قبل مطالبتهم ببذل الجهد.
فى الوقت الذي قام فيه رئيس النادى الأبيض بإعطاء الأمن تعليمات صارمة بغلق كل بوابات النادى حتى لا يخرج أى لاعب.
وشدد اللاعبون على أنهم انتظروا كثيرا من أجل سداد المستحقات واستمر ذلك الوضع كثيرا وتعد الأربعة أشهر ولكن الآن لا بد من حصولهم على حقوقهم.
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