رسميا.. ‎كارتيرون مديرا فنيا للزمالك

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باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.
ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.
ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة اليوم الثلاثاء، ليستلم مهمته الجديدة في تولي المسؤولية الفنية لفريق نادي الزمالك.
واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين عمرو عبدالسلام مدربا لحراس مرمي الفريق ليكون بجانب سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز في الجهاز الفني الفترة المقبلة.
وسبق لكارتيرون تولي المسئولية الفنية لفريق النادي الأهلي المصري حيث قادهم لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 قبل أن يخسر اللقب لصالح الترجي التونسي، كما سبق له تدريب فريق وادي دجلة ومازيمبي الكونغولي والنصر السعودي.
ويأتي تعاقد الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد ساعات قليلة من إقالة الصربي ميتشو، والذي تمت إقالته عقب تراجع نتائج الفريق الأبيض تحت قيادته في الفترات الأخيرة.
وكان الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام مازيمبي في آخر المباريات التي جاءت تحت قيادة ميتشو بثلاثية نظيفة في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد ساعات من هزيمته أمام إنبي بهدفين مقابل هدفين في الدوري المصري.
ونجح ميتشو في تحقيق بطولة وحيدة مع الزمالك حيث حصل على لقب كأس مصر 2019 على حساب بيراميدز، وخسر لقب السوبر المصري لصالح الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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