أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بني سويف في كأس مصر

رغم عدم خوض اللاعبين مران اليوم.. الزمالك يعلق على غلق الأبواب: بتحصل في التدريبات

بالأرقام: "طرد وحبس وفسخ عقد".. حكاية الخروج المؤلم لـ8 مدربين من "الزمالك"

رسميا.. ‎كارتيرون مديرا فنيا للزمالك

12:27 ص | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
رسميا.. ‎كارتيرون مديرا فنيا للزمالك

باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك

أخبار متعلقة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.

ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة اليوم الثلاثاء، ليستلم مهمته الجديدة في تولي المسؤولية الفنية لفريق نادي الزمالك.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين عمرو عبدالسلام مدربا لحراس مرمي الفريق ليكون بجانب سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز في الجهاز الفني الفترة المقبلة.

وسبق لكارتيرون تولي المسئولية الفنية لفريق النادي الأهلي المصري حيث قادهم لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 قبل أن يخسر اللقب لصالح الترجي التونسي، كما سبق له تدريب فريق وادي دجلة ومازيمبي الكونغولي والنصر السعودي.

كارتيرون خليفة ميتشو في الزمالك

ويأتي تعاقد الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد ساعات قليلة من إقالة الصربي ميتشو، والذي تمت إقالته عقب تراجع نتائج الفريق الأبيض تحت قيادته في الفترات الأخيرة.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام مازيمبي في آخر المباريات التي جاءت تحت قيادة ميتشو بثلاثية نظيفة في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد ساعات من هزيمته أمام إنبي بهدفين مقابل هدفين في الدوري المصري.

ونجح ميتشو في تحقيق بطولة وحيدة مع الزمالك حيث حصل على لقب كأس مصر 2019 على حساب بيراميدز، وخسر لقب السوبر المصري لصالح الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أخبار قد تعجبك

عصيان جماعى فى الزمالك.. وشيكابالا يرفض مواجهة رئيس النادى

استطلاع رأى

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • بوردو

    بوردو

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مارسيليا

    مارسيليا

  • ليون

    ليون

  • 0

    :

    0

    10:05 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الترجي

    الترجي

  • الرفاع

    الرفاع

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الحد

    الحد

  • النجمة

    النجمة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • البسيتين

    البسيتين

  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • المنامة

    المنامة

  • الجونة

    الجونة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس مصر
  • نادي مصر

    نادي مصر

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس مصر
  • بني سويف

    بني سويف

  • الأخدود

    الأخدود

  • 0

    :

    0

    02:55 PM

    كأس خادم الحرمين الشريفين
  • أحد

    أحد

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    كأس خادم الحرمين الشريفين
  • الخليج

    الخليج

  • نادي كريمونيسي

    نادي كريمونيسي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس إيطاليا
  • إمبولي

    إمبولي

  • جنوى

    جنوى

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس إيطاليا
  • أسكولي

    أسكولي

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    كأس إيطاليا
  • تشيتاديللا

    تشيتاديللا

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يتشاجر مع اللاعبين ويحبسهم داخل النادي (صور)

"إحنا مش صغيرين.. أنتم مرتزقة".. تفاصيل خناقة رئيس الزمالك مع اللاعبين

وكيل ميتشو يعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك بسبب الشرط الجزائي
«فايلر» يطلب سرعة ضم مدافع إنبى ومحاولات لزيادة الجماهير أمام الهلال