خاص.. محامي النقاز يرد على رئيس الزمالك: المستندات تفصل بيننا

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حمدي النقاز لاعب الزمالك
رد أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، على تصريحات رئيس الزمالك التي قال فيها إنه سدد للاعب مستحقاته بالكامل.
"بن ميم" أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن اللاعب لم يتقاض مستحقاته منذ 4 أشهر كاملة، وأن حديث رئيس الزمالك حول سدادها للنقاز بعيد تماما عن الحقيقة.
وأضاف محامي النقاز: "ردنا لن يكون بالكلام، وإنما سيكون من خلال المستندات والوثائق اللي نمتلكها وتثبت أن اللاعب لم يتقاض مستحقاته".
وأشار بن ميم، إلى أن النقاز أصبح من حقه الانتقال إلى أي ناد يريد حال أتم الاتفاق معه، متابعا: "اللاعب أصبح حرا، من حقه التوقيع لأي ناد، وصلته القانونية انتهت مع الزمالك".
وكان رئيس الزمالك قد قال في تصريحات لموقع "نسمة سبورت" التونسي، إن النادي قام بسداد كافة مستحقات اللاعب، وأنه يمتلك المستندات التي تثبت ذلك، مضيفا أن النقاز أعطى صورة سيئة عن اللاعب التونسي.
تصريحات رئيس الزمالك جاءت بعد ساعات من إعلان اللاعب ومحاميه فسخ التعاقد مع الزمالك من طرف واحد، بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية، على أن يتقدم اللاعب بشكوى لـ"فيفا" ضد النادي.
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