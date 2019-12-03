اتحاد الكرة يغرم ميتشو 50 ألف جنيه وإيقاف عواد ومحمود علاء

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

المقاولون العرب × أسوان

1- توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

2- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

إنبي × الزمالك

1- توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك 50 ألف جنيه، لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

2- ايقاف اللاعب محمود علاء (الزمالك) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

3- ايقاف اللاعب محمد عواد (الزمالك) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

4- ايقاف اللاعب رامي صبري (إنبي) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

مصر للمقاصة × حرس الحدود

1- ايقاف اللاعب مصطفى جمال (حرس الحدود) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

إف سي مصر × وادي دجلة

1- توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

طنطا × سموحة

1- توقيع غرامة مالية على نادي سموحة قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

2- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

3- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 20 ألف جنيه، لنزول بعض أفراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.

المقاولون العرب × الجونة

1- ايقاف اللاعب محمود أبو السعود (المقاولون العرب) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الجونة قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

1- ايقاف اللاعب أحمد مجدي (الإنتاج الحربي) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.