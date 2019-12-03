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اتحاد الكرة يغرم ميتشو 50 ألف جنيه وإيقاف عواد ومحمود علاء

03:25 م | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
اتحاد الكرة يغرم ميتشو 50 ألف جنيه وإيقاف عواد ومحمود علاء

ميتشو

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أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

المقاولون العرب × أسوان

1- توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

2- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

إنبي × الزمالك

1- توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك 50 ألف جنيه، لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

2- ايقاف اللاعب محمود علاء (الزمالك) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

3- ايقاف اللاعب محمد عواد (الزمالك) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

4- ايقاف اللاعب رامي صبري (إنبي) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مصر للمقاصة × حرس الحدود

1- ايقاف اللاعب مصطفى جمال (حرس الحدود) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

إف سي مصر × وادي دجلة

1- توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

طنطا × سموحة 

 1- توقيع غرامة مالية على نادي سموحة قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

2- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

3- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 20 ألف جنيه، لنزول بعض أفراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.

 المقاولون العرب × الجونة

1- ايقاف اللاعب محمود أبو السعود (المقاولون العرب) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الجونة قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

1- ايقاف اللاعب أحمد مجدي (الإنتاج الحربي) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.

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