اتحاد الكرة يغرم ميتشو 50 ألف جنيه وإيقاف عواد ومحمود علاء

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ميتشو
أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:
1- توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.
2- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.
1- توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك 50 ألف جنيه، لعدم حضور المؤتمر الصحفي.
2- ايقاف اللاعب محمود علاء (الزمالك) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
3- ايقاف اللاعب محمد عواد (الزمالك) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
4- ايقاف اللاعب رامي صبري (إنبي) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
1- ايقاف اللاعب مصطفى جمال (حرس الحدود) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
1- توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.
1- توقيع غرامة مالية على نادي سموحة قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.
2- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.
3- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 20 ألف جنيه، لنزول بعض أفراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.
1- ايقاف اللاعب محمود أبو السعود (المقاولون العرب) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
2- توقيع غرامة مالية على نادي الجونة قيمتها 50 ألف جنيه، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.
1- ايقاف اللاعب أحمد مجدي (الإنتاج الحربي) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.
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