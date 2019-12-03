"فيفا" يطلب لائحة جديدة لاتحاد الكرة والدعوة لجمعية عمومية غير عادية لاعتمادها

عقدت مسؤولة الاتحادات الوطنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سارة سولي مال، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشباب والرياضة مع كل من المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنة الأندية والاتحادات الرياضية ورئيس اتحاد السباحة ممثلا للجنة الأوليمبية، والدكتور أحمد الشيخ مندوبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد مازن مدير الشئون القانونية بالوزارة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية.

وجاء الاجتماع للتأكد من أن قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 جرى اعتماده من اللجنة الأوليمبية الدولية، وأن العلاقة بين اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة تسير طبقا لقواعد وقوانين محددة.

وطلبت مسؤولة الاتحادات الوطنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبالتعاون مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة تقديم مشروع لائحة جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في حضور ممثل للجنة الأوليمبية المصرية لعرضها على الأعضاء لمناقشتها والموافقة عليها، واعتمادها بعد ذلك من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثم اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية، والعمل بها بعد ذلك.

وتأكدت سارة سولي، من أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بشكل منظم وقواعد ثابتة ومحددة، وتنسيق وتفاهم بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الوطنية، مما يؤدي إلى دفع الكرة المصرية للأمام خلال الفترات المقبلة، كما تأكدت من صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص قانون الرياضة المصري.