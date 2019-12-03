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15 دقيقة.. بني سويف يفاجئ الأهلي بضغط مبكر في كأس مصر

07:50 م | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
15 دقيقة.. بني سويف يفاجئ الأهلي بضغط مبكر في كأس مصر

شريف إكرامي

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مرت 15 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وبني سويف، ولازال التعادل السلبي مسيطر على نتيجة اللقاء الذي يجمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وفاجأ لاعبو بني سويف فريق الأهلي مع بداية المباراة، وكاد مهاجمه أن يسجل هدف مبكر، لولا تألق شريف إكرامي.

واعترض لاعبو بني سويف في بداية اللقاء، بعد لمس أيمن أشرف الكرة بيده، إلا أن الحكم أمر باستكمال اللقاء.

ونفذ لاعب بني سويف ركلة ركنية على يمين مرمى الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم برأسية ضعيفة لم تشكل أي خطورة على مرمى شريف إكرامي.

وتأخر وصول فريق الأهلي لاستاد القاهرة في مباراة اليوم أمام بني سويف بسبب الحالة المرورية التي حالت دون وصول الفريق في موعده.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل نزول اللاعبين لإجراء عملية الإحماء البدني قبل انطلاق تلك المواجهة.

يذكر أن الأهلي قد خسر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، الجمعة الماضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب "رادس" في تونس.

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