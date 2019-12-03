اعتراضات أهلاوية على الحكم.. وفايلر يدرس الدفع بجيرالدو وفتحي في الشوط الثاني

دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اعتراضات مع حكم المباراة محمد عباس، وذلك عقب نهاية الشوط الأول، أمام نادي بني سويف، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما حاليا باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

واتجه الثلاثي الجناح وليد سليمان ولاعب الوسط حسام عاشور والمدافع ياسر إبراهيم لحكم المباراة، واعترضوا على بعض القرارات التحكيمية، خلال أحداث الشوط الأول، الذي شهد مطالبات من الفريقين باحتساب ركلات جزاء.

وطلب المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من الثنائي جيرالدو وأحمد فتحي إجراء عمليات الإحماء بين الشوطين، ويستعد فايلر للدفع بتبديلات في الشوط الثاني من أجل تعديل أداء المارد الأحمر، وتحقيق الفوز للتأهل للدور المقبل.