حمدي النقاز: هذا شرطي للعودة للزمالك.. وميتشو أفضل من جروس

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حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك
تحدث التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك، الذي فسخ عقده مع النادي، عن أزمته مع النادي الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته وقيامه بفسخ عقده خلال الساعات الماضية.
وقال "النقاز" في تصريحات تلفزيونية: "لعبت كل مباريات الفريق حتى لا يقال عليا متمرد، ولم أحصل على مستحقاتي منذ ٤ أشهر، ولعبت مبارتي إنبي ومازيمبي احتراما لجماهير الزمالك ووصلت لحالة أن لازم أخد فلوسي".
وأكمل: "مريت بظروف صعبة للغاية، ولم يتدخل مسئول من الزمالك لحل أي مشكلة ولم استعجل في فسخ تعاقدي مع الزمالك، والآن أنا لاعب حر، من الممكن الانضمام لأي فريق في يناير المقبل".
وأوضح: "لاعبي الزمالك كلهم رجالة، وكارتيرون مدرب كبير وشرف ليا أنه يطلب تواجدي في الزمالك، وأتمنى له التوفيق".
وشدد: "إذا رغب نادي الزمالك في ضمي مجدداً، عليهم التعاقد معي من جديد لأني لاعب حر، وسبب تواجدي في مصر، هو تواجد بنتي في المدرسة، ولدي عرضاً من نادي مصري يلعب في أفريقيا، وعرضين في الدوري التركي والمغربي".
وانهى حديثه: "ميتشو من أفضل المدربين الذين تدربت معهم، ولكن الظروف داخل الزمالك صعبة للغاية، وميتشو أفضل من جروس بالنسبة لي".
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