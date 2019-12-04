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محمد عودة: صلاح كان يميل للانتقال للأهلي حال فشل احترافه

02:30 ص | الأربعاء 04 ديسمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
محمد عودة: صلاح كان يميل للانتقال للأهلي حال فشل احترافه

محمد صلاح نجم نادي ليفربول

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كشف محمد عودة المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، أن اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الحالي، كان يميل إلى الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في حالة عدم احترافه خارجيا. 

وأضاف "عودة"، خلال استضافته في برنامج "سوبر تايم" المذاع عبر فضائية "تايم سبورتس"، أن محمد صلاح عندما تلقى عروضا من الأهلي والزمالك كان يميل إلى الانتقال إلى المارد الأحمر، مشيرا إلى أن هذا التوقيت شهد تألق كبير في قطاع الناشئين لثلاثة لاعبين وهو محمد صلاح ومحمد النني ومحمد زيكا. 

محمد عودة: صلاح كان رمز للالتزام، ومحمد زيكا كان رقم 1 في الناشئين 

وتابع: "محمد زيكا كان رقم 1 في المقاولون، وكان أفضل من محمد صلاح ومحمد النني، وكنا نتوقع احترافه قبل صلاح، وصعد إلى الفريق الأول وشارك قبلهم، وظهر بمستوى مميز". 

وأردف أن ما يميز محمد صلاح عن زيكا، أن صلاح رمز للانضباط والالتزام، ولديه طموح كبير، أما زيكا غير ملتزم خارج الملعب ودائما وزنه كان زائد، ولكنه على المستوى الفني كان مميز. 

وأضاف: "دي رسالة لكل لاعبي مصر، شوف دلوقتي محمد زيكا فين، والنني ومحمد صلاح فين، الالتزام والطموح شيء مهم جدا في حياة أي لاعب". 

وأشار إلى أن السرعة عنصر هام جدا في مهارات أي لاعب في الوقت الحالي، وأحد العوامل التي جعلت محمد صلاح يكون وسط أفضل لاعبي العالم. 

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