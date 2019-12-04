الزمالك يبحث عن شقة لكارتيرون

أحدث الأخبار
باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك
تجهز إدارة نادي الزمالك حالياً "شقة" للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق، تبعد بمسافة قصيرة عن النادي، وترغب الإدارة في توفير شقة بحي الزمالك للمدرب الفرنسي، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على طلبه بجانب توفير سيارة خاصة له.
ووصل كارتيرون إلى القاهرة أمس الثلاثاء، لتدريب الزمالك، وسيعاونه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال، في الوقت الذي حرص فيه كارتيرون على الاجتماع بلاعبي الزمالك لأول مرة خلال معسكر مباراة الشرقية.
وطالب المدير الفني الفرنسي بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب واحترام المنافس لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الكأس.
وحصد الزمالك لقب كأس مصر آخر عامين بالتفوق على سموحة بالمباراة النهائية، الموسم قبل الماضي عن طريق ركلات الترجيح، وتغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة الموسم الماضي.
مانشستر يونايتد
0
:
0
09:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
ساوثهامتون
0
:
0
09:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
ليستر سيتي
0
:
0
09:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
وولفرهامبتون واندررز
0
:
0
09:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
تشيلسي
0
:
0
09:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
ليفربول
0
:
0
10:15 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
ميتز
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
تولوز
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
سانت إتيان
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
ديجون
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
أميان
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
باريس سان جيرمان
0
:
0
10:05 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نانت
سايبا
0
:
0
01:45 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
0
:
0
03:00 PMدوري المحترفين الإيراني
ماشين سازي تبريز
إتحاد طنجة
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك خريبكة
الإسماعيلي
0
:
0
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
طنطا
حرس الحدود
0
:
0
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
نادي عمان
0
:
0
02:35 PMدوري المحترفين العماني
مرباط
صحار
0
:
0
02:40 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
النهضة
0
:
0
02:45 PMدوري المحترفين العماني
النصر
بهلاء
0
:
0
02:45 PMدوري المحترفين العماني
العروبة
السويق
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين العماني
فنجاء
الرستاق
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين العماني
صحم
ظفار
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين العماني
السيب
برقان
0
:
0
04:25 PMكأس الاتحاد الكويتي
السالمية
التضامن
0
:
0
04:25 PMكأس الاتحاد الكويتي
نادي الكويت
الشباب
0
:
0
06:30 PMكأس الاتحاد الكويتي
الساحل
خيطان
0
:
0
06:30 PMكأس الاتحاد الكويتي
العربي
المقاولون العرب
0
:
0
02:30 PMكأس مصر
الجزيرة مطروح
الزمالك
0
:
0
07:30 PMكأس مصر
الشرقية
نجران
0
:
0
02:25 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الفتح
جدة
0
:
0
05:20 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الفيصلي
ساسولو
0
:
0
04:00 PMكأس إيطاليا
بيروجيا
سبال
0
:
0
07:00 PMكأس إيطاليا
ليتشي
أودينيزي
0
:
0
10:00 PMكأس إيطاليا
بولونيا
تعليقات الفيسبوك