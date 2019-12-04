الزمالك يبحث عن شقة لكارتيرون

تجهز إدارة نادي الزمالك حالياً "شقة" للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق، تبعد بمسافة قصيرة عن النادي، وترغب الإدارة في توفير شقة بحي الزمالك للمدرب الفرنسي، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على طلبه بجانب توفير سيارة خاصة له.

ووصل كارتيرون إلى القاهرة أمس الثلاثاء، لتدريب الزمالك، وسيعاونه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال، في الوقت الذي حرص فيه كارتيرون على الاجتماع بلاعبي الزمالك لأول مرة خلال معسكر مباراة الشرقية.

وطالب المدير الفني الفرنسي بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب واحترام المنافس لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الكأس.

وحصد الزمالك لقب كأس مصر آخر عامين بالتفوق على سموحة بالمباراة النهائية، الموسم قبل الماضي عن طريق ركلات الترجيح، وتغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة الموسم الماضي.