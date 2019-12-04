رئيس الزمالك: بني سويف دوخ الأهلي ساعة كاملة وكان سيحقق المفاجأة

أكد رئيس نادي الزمالك أنه حذر لاعبيه من الاستهانة بفريق الشرقية قبل مباراة اليوم، المقرر لها السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، خاصة بعد أحداث لقاء الأهلي وبني سويف أمس، رغم فوز أبناء قلعة الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات بثها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بني سويف فريق الدرجة الثانية دوخ الأهلي ساعة كاملة ولولا الإجهاد الذي ضرب لاعبيه كان حقق مفاجأة أمام الفريق الأحمر".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "على لاعبي الزمالك عدم الاستهانة بالمنافس في لقاء اليوم واللعب بجدية كاملة لضمان التأهل لدور الـ16 للبطولة".

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون تولى القيادة الفنية للزمالك خلفا للصربي ميتشو الذي قررت الإدارة إقالته من منصبه عقب الخسارة من إنبي بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة للدوري، والسقوط أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقود سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأبيض مباراة اليوم، تحت أنظار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الذي سيتدخل إذا استدعى الأمر وفقا لظروف المباراة.