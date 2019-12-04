كأس مصر.. الزمالك يتقدم بالهدف الأول على الشرقية عن طريق بن شرقي

سجل الزمالك الهدف الأول في شباك الشرقية عن طريق أشرف بن شرقي خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

واستغل أشرف بن شرقي ارتداد الكرة من العارضة بعد تسديدة عمر السعيد، ليسكنها بقدمه في الشباك معلنا عن الهدف الأول للفارس الأبيض.

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الوافد الجديد باتريس كارتيرون، مع مساعده سامي الشيشيني، قرروا استبعاد الثلاثي إمام عاشور، كريم بامبو، ومحمد عنتر، من قائمة الفريق الأبيض في مواجهة الشرقية.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، وفي جعبته 10 نقاط حتى الآن.

كما يعاني الأبيض في دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الافتتاحية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب تي بي مازيمبي.