الشوط الأول.. بن شرقي وساسي يتقدمان للزمالك في مرمى الشرقية (فيديو)

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الزمالك والشرقية
انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الشرقية بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
ونجح المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 24، بعد كرة رائعة من يوسف أوباما لعمر السعيد والذي فشل في تسجيل الكرة بنجاح لتصطدم الكرة في القائم، قبل أن تصل الكرة لبن شرقي الذي نجح في تسجيل أول الأهداف.
وحرص طارق حامد عقب الهدف على تجميع جميع اللاعبين من أجل الاحتفال على طريقتهم الخاصة.
وفي الدقيقة 14 شهدت تصويبة صاروخية من عبدالله جمعة قبل منطقة جزاء الشرقية ولكن القائم الأيسر حرم الزمالك من هدف مؤكد.
وفي الدقيقة 19 شهدت تصويبة رائعة من بن شرقي ولكن نجح "مشمش" في التصدي الكرة بطريقة رائعة وأخرجها للركنية.
الدقيقة 31 شهدت خطورة من شيكابالا حيث لعب كرة كعب بطريقة رائعة لتصل بن شرقي الذي مررها إلى يوسف أوباما ولكن لم ينجح في ترجمتها لهدف.
الدقيقة 32 شهدت توغلا رائعا من عبدالله جمعة ونجح مدافع الشرقية عبدالله الشناف في استخلاص الكرة بنجاح حيث طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء.
الدقيقة 34 شهدت تصويبة صاروخية من عبدالله جمعة ولكن جاءت على يمين حارس الشرقية.
الدقيقة 35 شهدت تصويبة من فرجاني ساسي ولكن ارتطمت الكرة في دفاعات الشرقية.
الدقيقة 41 شهدت هدفا ثانيا للزمالك بعد عرضية رائعة من حازم إمام لتصل على رأس فرجاني ساسي الذي أعلن عن ثاني أهداف الأبيض في الشرقية.
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