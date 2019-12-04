عاجل.. أوريجي يسجل الهدف الثالث لليفربول في مرمى إيفرتون

نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الثالث في مرمى إيفرتون في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "آنفيلد" في الجولة الـ15 من عمر الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف عن طريق أوريجي في الدقيقة 31، بعدما انفرد بالمرمى ونجح في تسجيل ثالث أهداف الريدز في المباراة.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حيث فضل الألماني يورجن كلوب، تواجده على مقاعد البدلاء وعدم البدء به.