النقاز: عانيت دوما من تأخير المستحقات في الزمالك.. وهذا موقفي من العودة

قال حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، والذي فسخ عقده مع النادي منذ أيام قليلة، إنه لم يكن يتمنى أن ينتهي مشواره مع "الأبيض" بهذه الطريقة.

وأضاف "النقاز" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يا مساء الأنوار"، على قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامي مدحت شلبي: "أحب الجماهير المصرية كثيرًا وهم يبادلونني نفس المشاعر، وما حدث ليس ذنبي وكان رغمًا عني".

وتابع: "قضيت أفضل فتراتي مع الزمالك وكانت تجربة رائعة للغاية، ولكنني شعرت بأنها يجب أن تنتهي في هذا الوقت لظروف خارجة عن إرادتي".

وأكد النقاز أنه يعاني من أزمة تأخير مستحقاته منذ قدومه إلى فريق الزمالك، متابعًا: "رغم ذلك ركزت فقط على كرة القدم ووكلت المحامي الخاص بي بالتحدث في مثل تلك الأمور لأنني أثق به".

ورفض النقاز الكشف عن قيمة المستحقات المتأخرة لدى نادي الزمالك، موضحًا: "ما أستطيع أن أبوح به هو أنني لم أحصل على مليم من النادي منذ شهر 8".

وأشار اللاعب التونسي، إلى أنه لم يتلقَ أي اتصالات من مسؤولي الزمالك لحل الأزمة، عدا أيمن حافظ منسق عام الفريق الذي حاول التواصل معه.

النقاز: لا أستطيع حسم موقفي من العودة إلى الزمالك حاليًا

وكشف النقاز، أن علاقته مع لاعبي الزمالك ما زالت كما هي، لافتًا إلى أنه لا يتحدث معهم سوى في كرة القدم، ولا يتطرق معهم للحديث عن أزمة مستحقاته.

وبسؤاله عن إمكانية العودة للزمالك في حال حُلت الأزمة رد قائلًا: "لا أستطيع أن أقول لا أو نعم، أترك قراري لوقتها عندما أرى ماذا سيقدم لي الزمالك وعلى ماذا سترسى الأمور، وإذا أرادوا التفاوض عليهم التحدث مع المحامي الخاص بي".

وأكد النقاز، أنه جاء له عدة عروض خارج مصر، بالإضافة إلى نادٍ مصري عرض ضمه، رافضًا الكشف عن اسم هذا النادي.