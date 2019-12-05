كارتيرون يتفق مع معاونيه على خطة العمل.. ويعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

أحدث الأخبار
كارتيرون المدير الفني للزمالك
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على عقد اجتماع مع جهازه المعاون، سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، في أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق، اليوم الخميس.
وجاء الاجتماع لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة والأدوار التدريبية التي يريد تطبيقها مع الفريق وشرح بعض الأمور الفنية لهم؛ لتوحيد الأفكار الفنية بين معاونيه.
ويستعد فريق الكرة بالقلعة البيضاء؛ لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، مساء السبت المقبل، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وعلى جانب أخر، يقام المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأبيض أمام أول أغسطس الأنجولي في السادسة والنصف مساء اليوم باستاد السلام في حضور الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.
ويتحدث الفرنسي كارتيرون عن استعدادات الزمالك للمباراة التي تقام ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، بدون نقاط، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.
شيفيلد يونايتد
0
:
0
09:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
آرسنال
0
:
0
10:15 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
بيراميدز
0
:
0
07:30 PMكأس مصر
نجوم إف سي
كالياري
0
:
0
10:00 PMكأس إيطاليا
سامبدوريا
استقلال طهران
1
:
0
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
باديديه مشهد
تركتور سازي تبريز
0
:
0
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي شاهين بوشهر
جول جوهار
0
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نفط مسجد سليمان
نادي نساجي مازندران
2
:
2
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
سباهان اصفهان
صنعت نفط عبادان
3
:
2
02:45 PMدوري المحترفين الإيراني
بايكان
ذوب آهن اصفهان
0
:
3
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
بیرسبولیس
العراق
2
:
2
04:30 PMكأس الخليج العربي
البحرين
السعودية
0
:
0
07:00 PMكأس الخليج العربي
قطر
الانتاج الحربي
1
:
1
02:30 PMكأس مصر
أبو قير للأسمدة
المصري
4
:
0
05:00 PMكأس مصر
قنا
العدالة
8
:
0
01:55 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الروضة
الفيحاء
5
:
0
02:10 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الدرعية
ضمك
2
:
1
02:30 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الجيل
بارما
0
:
0
07:00 PMكأس إيطاليا
فروسينوني
تعليقات الفيسبوك