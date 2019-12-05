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كارتيرون يتفق مع معاونيه على خطة العمل.. ويعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

05:59 م | الخميس 05 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
كارتيرون يتفق مع معاونيه على خطة العمل.. ويعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

كارتيرون المدير الفني للزمالك

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على عقد اجتماع مع جهازه المعاون، سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، في أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق، اليوم الخميس.

وجاء الاجتماع لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة والأدوار التدريبية التي يريد تطبيقها مع الفريق وشرح بعض الأمور الفنية لهم؛ لتوحيد الأفكار الفنية بين معاونيه.

ويستعد فريق الكرة بالقلعة البيضاء؛ لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، مساء السبت المقبل، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة أول أغسطس

وعلى جانب أخر، يقام المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأبيض أمام أول أغسطس الأنجولي في السادسة والنصف مساء اليوم باستاد السلام في حضور الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

ويتحدث الفرنسي كارتيرون عن استعدادات الزمالك للمباراة التي تقام ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، بدون نقاط، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

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