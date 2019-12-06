عودة الأساسيين وثنائي هجومي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه، لمواجهة الهلال السوداني، والمقررة في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام.

وتشهد مباراة اليوم عودة اللاعبين الأساسيين والذين غابوا من مباراة الفريق الأخيرة أمام بني سويف في كأس مصر، للحصول على قسط من الراحة ولتجنب الإصابات، في الوقت الذي يغيب فيه التونسي علي معلول بسبب الإصابة في العضلة الضامة، وأيمن أشرف للإيقاف.

ويدرس المدير الفني إجراء تغيير في تشكيل الفريق لمباراة اليوم، وهو الدفع بوليد أزارو في هجوم الفريق، على أن يعود حسين الشحات لدكة البدلاء، وذلك لزيادة الضغط الهجومي من بداية المباراة، ويحسم الجهاز الفني الموقف النهائي من ذلك، خلال المحاضرة الأخيرة قبل المباراة بساعات قليلة.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي "محمد هاني".

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة "أليو ديانج"، ورمضان صبحي، ووليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا بدون رصيد، حيث خسر المارد الأحمر الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف على ملعب رادس.