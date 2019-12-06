أحدث الأخبار

أخر الأخبار

كلوب بعد حصد جائزة أفضل لحظة تدريبية عام 2019: "الريمونتادا" ليلة لا تُنسى في آنفيلد

جدول مواعيد البطولة الأفريقية لكرة السلة سيدات بمشاركة الأهلي وسبورتنج

فيل نيفيل غاضب من الإشادة بصلاح: ساديو ماني يتفوق على الجميع

قناة مفتوحة وستاد جديد.. 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

عدلي القيعي: أهلا بالزمالك في ستاد الأهلي الجديد

01:04 م | الجمعة 06 ديسمبر 2019
كتب: ندى قطب
عدلي القيعي: أهلا بالزمالك في ستاد الأهلي الجديد

ستاد الأهلي الجديد

أخبار متعلقة

أبدى عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي في التعاقدات، سعادته البالغة بامتلاك القلعة الحمراء، ستاد جديد يحمل اسم النادي، وذلك عقب حصوله على حق الانتفاع بملعب السلام وتغيير اسمه إلى ستاد الأهلي.

وأكد القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملك وكتابة"، على أن ستاد الأهلي الجديد، يمتلك مواصفات مثالية، سيجعله نموذج مشرفاً أمام جميع الأندية التي ستطأ أقدامها على أرض ملعب المارد الأحمر الجديد، في إشارة إلى أن النادي سيعمل أيضاً على تطويره.

الأهلي يرحب بالزمالك في ملعبه الجديد

وأشار مستشار التعاقدات في الأهلي، إلى أن الأهلي سيجني ثمار الاستاد الجديد، على جميع المستويات التسويقية والأدبية والفنية والتجارية، خاصة وأنه سيكون متاحاً لخوض أبناء النادي الأهلي تدريباتهم عليه قبل انطلاق المباريات الهامة.

 واختتم القيعي، بالتأكيد على أن ستاد الأهلي سيكون مفتوحاً أمام جميع الأندية التي تمتلك ظروفاً طارئة أو استثنائية للعب عليه، وهو ما سيحدث مع الزمالك في مباراته أمام أول أغسطس، المقرر لها غداً، قائلاً: "لا نفكر في احتكار الملعب لمباريات الأهلي فقط، فسوف يستضيف مباراة الانتاج الحربي وأيضاً الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، فأهلاً بكم في ستاد الأهلي".

أخبار قد تعجبك

حوار| ميودراج يسيتش: اللامبالاة تسيطر على إدارة الإسماعيلى

استطلاع رأى

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • فياريال

    فياريال

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • فيتا كلوب

    فيتا كلوب

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • الترجي

    الترجي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • شبيبة القبائل

    شبيبة القبائل

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الهلال

    الهلال

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • روما

    روما

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    09:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • فنربخشة

    فنربخشة

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • النصر

    النصر

  • العين

    العين

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الشارقة

    الشارقة

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الوصل

    الوصل

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • سموحة

    سموحة

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    كأس مصر
  • العبور

    العبور

  • إنبي

    إنبي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس مصر
  • الترسانة

    الترسانة

  • الرائد

    الرائد

  • 0

    :

    0

    02:15 PM

    كأس خادم الحرمين الشريفين
  • المجزل

    المجزل

  • العين

    العين

  • 0

    :

    0

    02:35 PM

    كأس خادم الحرمين الشريفين
  • التعاون

    التعاون

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 0

    :

    0

    04:25 PM

    كأس خادم الحرمين الشريفين
  • الطائي

    الطائي

  • النجوم

    النجوم

  • 0

    :

    0

    04:25 PM

    كأس خادم الحرمين الشريفين
  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    كأس خادم الحرمين الشريفين
  • البكيرية

    البكيرية

الأكثر قراءة

الأهلى فى معسكر مغلق للهلال و«الشحات» خارج التشكيل

خاص.. على غرار الأهلي.. الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بـ"حق الانتفاع"

شاهد جولة داخل ستاد الأهلي و10 معلومات عن الملعب (فيديو)
الأهلى يتحدى الهلال بقوة هجومية لتصحيح مساره أفريقياً