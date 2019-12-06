عدلي القيعي: أهلا بالزمالك في ستاد الأهلي الجديد

أبدى عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي في التعاقدات، سعادته البالغة بامتلاك القلعة الحمراء، ستاد جديد يحمل اسم النادي، وذلك عقب حصوله على حق الانتفاع بملعب السلام وتغيير اسمه إلى ستاد الأهلي.

وأكد القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملك وكتابة"، على أن ستاد الأهلي الجديد، يمتلك مواصفات مثالية، سيجعله نموذج مشرفاً أمام جميع الأندية التي ستطأ أقدامها على أرض ملعب المارد الأحمر الجديد، في إشارة إلى أن النادي سيعمل أيضاً على تطويره.

الأهلي يرحب بالزمالك في ملعبه الجديد

وأشار مستشار التعاقدات في الأهلي، إلى أن الأهلي سيجني ثمار الاستاد الجديد، على جميع المستويات التسويقية والأدبية والفنية والتجارية، خاصة وأنه سيكون متاحاً لخوض أبناء النادي الأهلي تدريباتهم عليه قبل انطلاق المباريات الهامة.

واختتم القيعي، بالتأكيد على أن ستاد الأهلي سيكون مفتوحاً أمام جميع الأندية التي تمتلك ظروفاً طارئة أو استثنائية للعب عليه، وهو ما سيحدث مع الزمالك في مباراته أمام أول أغسطس، المقرر لها غداً، قائلاً: "لا نفكر في احتكار الملعب لمباريات الأهلي فقط، فسوف يستضيف مباراة الانتاج الحربي وأيضاً الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، فأهلاً بكم في ستاد الأهلي".