عاجل.. الشحات يتقدم للأهلي بالهدف الأول في مرمى الهلال (فيديو)

نجح فريق الأهلي في إحراز الهدف الأول في مرمى الهلال السوداني، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف عن طريق اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 15 بعد عرضية من الجهة اليسرى من محمد مجدي أفشة، ويسددها "الشحات" على يمين الحارس.

ويدخل الفريق الأحمر، مواجهة الهلال تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل تعديل أوضاعه في المجموعة، والمضي نحو حجز بطاقة تأهل إلى الأدوار التالية، ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدون رصيد من النقاط، بينما يتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة ممتلكاً ثلاث نقاط، وخلفه النجم الساحلي بنفس الرصيد، وبلاتنيوم في المركز الثالث بدون نقاط.