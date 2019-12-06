مراقب "كاف" يرفض تواجد ذوي الاحتياجات في أرضية السلام.. والأهلي يتدخل

أحدث الأخبار
جماهير الأهلي
طلب مراقب الاتحاد الأفريقي "كاف" لمباراة الأهلي والهلال السوداني، عدم تواجد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في أرض ملعب السلام، خلال مباراة الفريقين في الجبولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
وحرص الأهلي على توفير مكان لهم في مدرجات الدرجة الأولى، خاصة وأن مباريات الأهلي سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا دائمًا ماتشهد تواجد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مؤازرة الأحمر في مبارياته.
ويحتاج الأهلي للفوز في مباراته أمام الهلال السوداني اليوم، بسبب خسارته الجمعة الماضية في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رادس بحضور أكثر من 15 ألف مشجع.
ويدخل الهلال السوداني المباراة وهو متصدر جدول المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلي، بفضل فوزه بهدفين مقابل هدف على بلاتينيوم ستارز في الجولة الأولى.
وفي نفس المجموعة يخوض النجم الساحلي التونسي مباراته الثانية غدا أمام بلاتينيوم ستارز خارج ملعبه، في مباراة من المنتظر أن تشهد إثارة بين الفريقين، بسبب خسارة بلاتينيوم أولى مبارياته أمام الهلال السوداني.
ليل
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بريست
نيم أولمبيك
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
آينتراخت فرانكفورت
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
هيرتا برلين
فياريال
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
الترجي
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل
الأهلي
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
الهلال
إنتر ميلان
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
أياكس
0
:
0
09:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيليم 2 تيلبورج
بوافيستا
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا
فيتا كلوب
0
:
1
06:00 PMدوري أبطال أفريقيا
الرجاء الرياضي
فنربخشة
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
جينتشلاربيرليجي
الفجيرة
0
:
1
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
النصر
العين
2
:
1
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الشارقة
شباب الأهلي دبي
1
:
1
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الوصل
الوحدة
1
:
3
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
نادي الجزيرة
سموحة
1
:
0
02:30 PMكأس مصر
العبور
إنبي
0
:
0
05:00 PMكأس مصر
الترسانة
الرائد
3
:
1
02:15 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
المجزل
العين
0
:
2
02:35 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
التعاون
الاتفاق
2
:
1
04:25 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الطائي
النجوم
1
:
3
04:25 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
اهلى جدة
النصر
1
:
0
06:45 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
البكيرية
تعليقات الفيسبوك