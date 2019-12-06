مراقب "كاف" يرفض تواجد ذوي الاحتياجات في أرضية السلام.. والأهلي يتدخل

طلب مراقب الاتحاد الأفريقي "كاف" لمباراة الأهلي والهلال السوداني، عدم تواجد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في أرض ملعب السلام، خلال مباراة الفريقين في الجبولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الأهلي على توفير مكان لهم في مدرجات الدرجة الأولى، خاصة وأن مباريات الأهلي سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا دائمًا ماتشهد تواجد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مؤازرة الأحمر في مبارياته.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراته أمام الهلال السوداني اليوم، بسبب خسارته الجمعة الماضية في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رادس بحضور أكثر من 15 ألف مشجع.

الهلال يدخل مباراة الأهلي متصدرا بفوزه على بلاتينيوم

ويدخل الهلال السوداني المباراة وهو متصدر جدول المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلي، بفضل فوزه بهدفين مقابل هدف على بلاتينيوم ستارز في الجولة الأولى.

وفي نفس المجموعة يخوض النجم الساحلي التونسي مباراته الثانية غدا أمام بلاتينيوم ستارز خارج ملعبه، في مباراة من المنتظر أن تشهد إثارة بين الفريقين، بسبب خسارة بلاتينيوم أولى مبارياته أمام الهلال السوداني.