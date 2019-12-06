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أجايي يهدر هدفا محققا أمام الهلال السوداني بطريقة غريبة (فيديو)

09:36 م | الجمعة 06 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
أجايي يهدر هدفا محققا أمام الهلال السوداني بطريقة غريبة (فيديو)

أجايي

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أهدر جونيور أجايي مهاجم فريق الأهلي فرصة الهدف الثاني أمام الهلال السوداني خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يستغل جونيور أجايي، عرضية متقنة من جانب محمد هاني، لتصطدم بقدم النيجيري أمام المرمى برعونة شديدة في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

ويتقدم الأهلي على الهلال السوداني بهدف منذ الدقيقة 15 من زمن المباراة، أحرزه حسين الشحات بعد تمريرة طولية من محمد مجدي أفشة.

 

 

 ويدخل الفريق الأحمر، مواجهة الهلال تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل تعديل أوضاعه في المجموعة، والمضي نحو حجز بطاقة تأهل إلى الأدوار التالية، ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدون رصيد من النقاط، بينما يتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة ممتلكاً ثلاث نقاط، وخلفه النجم الساحلي بنفس الرصيد، وبلاتنيوم في المركز الثالث بدون نقاط.

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