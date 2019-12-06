شوط أول.. الأهلي يتقدم على الهلال السوداني بهدفي رمضان والشحات (فيديو)

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رمضان صبحي لاعب الأهلي
نجح النادي الأهلي، في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، على حساب ضيفه الهلال السوداني، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الأهلي "ستاد السلام سابقاً"، ضمن منافسات الجولة الثانية، في دوري أبطال أفريقيا.
وسجل حسين الشحات، هدف التقدم للشياطين الحمر في الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من زميله محمد مجدي أفشة، ليضعها الشحات بلمسة واحدة في شباك الفريق السوداني.
وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء، تحصل عليها النيجيري جونيور أجايي بعد مخالفة من المدافع عبداللطيف بوي.
وبدأ الأهلي المباراة مهاجماً، ومعتمداً على الأطراف، واعتمد الهلال في المقابل على الهجمات المرتدة، والكرات الطويلة، نحو محمد موسى الضي المهاجم الوحيد، بالإضافة للثنائي نزار حامد وسليم محمد.
وجاءت أخطر فرص الأهلي عن طريق تسديدة صاروخية من محمد مجدي أفشة، لاعب خط الوسط، من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة السابعة من زمن المباراة، لكن الحارس جمال سالم تصدى لها ببراعة.
وتعرض محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي للإصابة بكدمة في الوجه في الشوط الأول، بعد التحام قوي مع لاعب الهلال، لكنه استطاع استكمال المباراة.
واستمرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، ضغط متواصل من جانب النادي الأهلي، في محاولة لإحراز هدف ثالث، إلا أن الحكم أطلق صافرة الانتهاء.
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