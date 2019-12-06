الأهلي يتجاوز الهلال بثنائية الشحات ورمضان في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

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مباراة الأهلي والهلال
حقق النادي الأهلي، فوزاً هاماً على حساب ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي "ستاد السلام سابقاً"، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وسجل حسين الشحات هدف الأهلي الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسري، أرسلها محمد مجدي أفشة، ليسجلها الشحات من لمسة واحدة في شباك جمال سالم حارس الهلال.
ونجح رمضان صبحي في إضافة الهدف الثاني، لصالح النادي الأهلي، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء، تحصل عليها النيجيري جونيور أجايي بعدما أعاقه المدافع عبداللطيف بوي.
وقلص أطهر الطاهر، الفارق لصالح الهلال في وقت متأخر، في الدقيقة 97، بعد تسديدة من محمد موسى الضي، تصدى لها الشناوي، ليتابعها الطاهر في الشباك.
وسيطر الأهلي على معظم أحداث اللقاء، واعتمد الهلال على الهجمات المرتدة، وكاد محمد مجدي أفشة، أن يسجل الهدف الثالث، لكن الحارس جمال سالم لمسها بأطراف أصابعه، لتتصدى لها العارضة.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط، متساوياً مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، بينما تجمد رصيد الهلال عند ثلاث نقاط أيضا.
ومن المنتظر أن يلتقي فريقا النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم الزيمبابوي عصر غد السبت، على بربرفيلدز، معقل فريق بلاتينيوم، في استكمال منافسات الجولة الثانية من المسابقة.
ويدخل النجم المباراة باحثاً عن الثلاث نقاط، للانفراد بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب الأهلي بهدف نظيف، بينما يأمل بلاتينيوم في الخروج بنتيجة إيجابية، لتعويض الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام الهلال السوداني خارج ملعبه، بثنائية مقابل هدف.
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