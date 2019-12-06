عاجل.. إقالة مدرب الهلال السوداني بعد الهزيمة أمام الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني إقالة المدرب صلاح آدم، من قيادة الفريق بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة أشرف كردينال، إقالة المدرب بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق السوداني أمام الأهلي.

وكتب حساب تابع لنادي الهلال فور نهاية مباراة الأهلي مباشرا: "إقالة المدرب صلاح محمد آدم".

وحقق النادي الأهلي، فوزاً هاماً على حساب ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي "ستاد السلام سابقاً"، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.