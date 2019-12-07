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جنش يوجه رسالة لجمهور الزمالك قبل مواجهة أول أغسطس

11:30 ص | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
جنش يوجه رسالة لجمهور الزمالك قبل مواجهة أول أغسطس

جنش حارس مرمى الزمالك

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وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء قبل مباراة اليوم السبت، أمام أول أغسطس الأنجولي المقرر لها في التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير على جمهور الزمالك العظيم مستنيكم النهاردة في الاستاد زي ما معودنا انتم اللاعب رقم واحد ".

 

الزمالك يستعيد جهود مصطفى محمد أمام بطل أنجولا

الزمالك خسر في الجولة الأولى خارج ملعبه بعد السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة وفقد أول ثلاث نقاط بمشواره بمرحلة دور المجموعات ومن ثم يرفع أصحاب الرداء الأبيض شعار الفوز فقط خلال مواجهة أول أغسطس حتى يجدد آماله في التأهل لدور الثمانية للبطولة.

ومن المنتظر أن يستعيد الزمالك خلال لقاء اليوم جهود الثلاثي مصطفى محمد مهاجم الفريق ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عواد حارس المرمى، بعد غيابهم عن مباراة الشرقية الأخيرة بدور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي فاز فيها أصحاب الرداء الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل أبناء ميت عقبة في استعادة النتائج الإيجابية على المستوى الأفريقي بعد التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر على المستوى المحلي خاصة وأن الفريق يرغب في الاستمرار على منصات التتويج الأفريقية بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الموسم الماضي، ويرغب في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزينة بطولات القلعة البيضاء منذ عام 2002.

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