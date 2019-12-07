رغم الاتفاق مع الأهلي.. مدير استاد السلام: الملعب مفتوح لكل الأندية المصرية

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استاد السلام
أكد العميد ممدوح راغب مدير استاد السلام، أنه بالرغم من الاتفاق الذي تم بين الإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي ليكون الملعب هو الاستاد الرئيسي للنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة، إلا أن الاستاد سيظل بيتا مفتوحا لكل الأندية المصرية في كافة البطولات والمنافسات.
وشدد راغب في تصريحاته، أن الاستاد بالملعب ومدرجاته وجميع منشآته الرياضية، هو منشأة وطنية ستظل تخدم كل الأندية في مصر حال طلبهم، وكل الجماهير سيظل مرحبا بهم في أي وقت، خاصة أن استاد السلام أحد أهم الملاعب التي استضافت بطولات كبرى ومباريات هامة لجميع الأندية والمنتخبات المصرية، وسيظل بيتا للجميع.
ومن المنتظر أن يشهد الاستاد، الليلة، مباراة هامة لنادي الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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