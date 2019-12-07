عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام بالقاهرة.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - محمد عبد الشافي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - محمد عبد السلام - محمد حسن.