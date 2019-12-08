اتحاد الكرة يستعد للانتخابات.. وانفراجة فى تطبيق VAR بالدورى

أحدث الأخبار
مجلس اتحاد الكرة
أخطر مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بالتحرك لعقد جمعية عمومية عادية، خلال الفترة المقبلة، بناءً على طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، لتعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية، قبل الانتخابات المقرر انعقادها عقب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة الاتحاد لمدة أربعة أعوام كاملة.
فى السياق نفسه، أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى الأندية المختلفة لإخطارها بتحرك اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، برئاسة عمرو الجناينى، لعقد جمعية عمومية عادية، مطالباً بضرورة إرسال الأندية لمقترحاتها فى أقرب وقت ممكن حتى يتم مناقشتها والاستقرار عليها من عدمه، قبل تحديد موعد انعقاد الجمعية، وإبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم بهذه الخطوات.
كان «فيفا» قد طالب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بسرعة تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية، خاصة أن اللائحة الحالية لا تواكب ميثاق «فيفا»، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مع تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على القوانين الجديدة، والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على اللائحة المعدلة.
فى سياق مختلف، أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، أنه ستكون هناك دورة تدريبية للحكام فى كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون طريق الحكام للوجود فى الدورى الممتاز وإدارة المباريات، ولن يتم السماح لأى حكم بإدارة المباريات مع بداية تطبيق تقنية الفيديو ما لم يحصل على رخصة الـVAR، مضيفاً أنه سيتم وضع دورة تدريبية للحكام للحصول على الرخصة من أجل إدارة المباريات فى الدورى الممتاز للموسم الحالى، بعد استضافة القاهرة اجتماعاً مقرراً له يومى الثانى عشر والثالث عشر من ديسمبر الجارى بحضور مسئولى الاتحاد الدولى «فيفا» وIFAB، من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة كافة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية، إلى جانب الشركات المقرر أن تتعاون مع اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو، وأكد «الغندور» أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل فرق المسابقة وتطبيق العدالة بين الجميع.
أستون فيلا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
نوريتش سيتي
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد
برايتون
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
ستاد ريمس
0
:
0
04:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
نانت
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
مارسيليا
0
:
0
10:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
يونيون برلين
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
كولن
فيردر بريمن
0
:
0
07:00 PMالدوري الألماني
بادربورن
إيبار
0
:
0
01:00 PMالدوري الإسباني
خيتافي
ريال بيتيس
0
:
0
03:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
ريال بلد الوليد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
ليجانيس
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
أوساسونا
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
ليتشي
0
:
0
01:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
سبال
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بريشيا كالتشيو
ساسولو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
تورينو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
سامبدوريا
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
بولونيا
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ميلان
فيتيسه أرنهيم
0
:
0
01:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
جرونينجين
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
فالفايك
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
سبارتا روتردام
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
هيراكليس الميلو
زاناكو
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
اسايي اف سي
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
موتيما بيمبي
إنييمبا
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
سان بيدرو
المصري
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
إينوجو رينجرز
دجوليبا
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
بيدفيست ويتس
حوريا
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
النصر
نادي بارادو
0
:
0
09:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
حسنية أكادير
بيراميدز
0
:
0
09:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
إف سي نواذيبو
باكوس دي فيريرا
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
فيتوريا جيماريش
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
سبورتنج لشبونة
0
:
0
07:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
بيلينينسيش
0
:
0
10:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
كونيا سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب سبور
دنيزلي سبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
بلدية إسطنبول
أنطاليا سبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور
قاسم باشا
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
بشكتاش
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
اتحاد تطاوين
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
شبيبة القيروان
الصفاقسي
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
مولودية وجدة
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الجيش الملكي
إتحاد طنجة
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادي الرجاء الملالي
البحرين
0
:
0
07:00 PMكأس الخليج العربي
السعودية
أسوان
0
:
0
02:30 PMكأس مصر
طنطا
تعليقات الفيسبوك