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اتحاد الكرة يستعد للانتخابات.. وانفراجة فى تطبيق VAR بالدورى

08:15 ص | الأحد 08 ديسمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادى ممدوح
اتحاد الكرة يستعد للانتخابات.. وانفراجة فى تطبيق VAR بالدورى

مجلس اتحاد الكرة

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أخطر مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بالتحرك لعقد جمعية عمومية عادية، خلال الفترة المقبلة، بناءً على طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، لتعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية، قبل الانتخابات المقرر انعقادها عقب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة الاتحاد لمدة أربعة أعوام كاملة.

فى السياق نفسه، أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى الأندية المختلفة لإخطارها بتحرك اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، برئاسة عمرو الجناينى، لعقد جمعية عمومية عادية، مطالباً بضرورة إرسال الأندية لمقترحاتها فى أقرب وقت ممكن حتى يتم مناقشتها والاستقرار عليها من عدمه، قبل تحديد موعد انعقاد الجمعية، وإبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم بهذه الخطوات.

كان «فيفا» قد طالب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بسرعة تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية، خاصة أن اللائحة الحالية لا تواكب ميثاق «فيفا»، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مع تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على القوانين الجديدة، والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على اللائحة المعدلة.

دورة تدريبية للحكام فى كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»

فى سياق مختلف، أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، أنه ستكون هناك دورة تدريبية للحكام فى كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون طريق الحكام للوجود فى الدورى الممتاز وإدارة المباريات، ولن يتم السماح لأى حكم بإدارة المباريات مع بداية تطبيق تقنية الفيديو ما لم يحصل على رخصة الـVAR، مضيفاً أنه سيتم وضع دورة تدريبية للحكام للحصول على الرخصة من أجل إدارة المباريات فى الدورى الممتاز للموسم الحالى، بعد استضافة القاهرة اجتماعاً مقرراً له يومى الثانى عشر والثالث عشر من ديسمبر الجارى بحضور مسئولى الاتحاد الدولى «فيفا» وIFAB، من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة كافة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية، إلى جانب الشركات المقرر أن تتعاون مع اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو، وأكد «الغندور» أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل فرق المسابقة وتطبيق العدالة بين الجميع. 

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