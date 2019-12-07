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بن شرقي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام أول أغسطس (فيديو)

10:26 م | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
بن شرقي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام أول أغسطس (فيديو)

فريق الزمالك

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني على نظيره أول أغسطس الأنجولي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف الثاني للزمالك عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 68 حيث قام اللاعب بإطلاق تسديدة صاروخية.

وكان أشرف بن شرقي قد أحرز الهدف الأول للزمالك والهدف الأول في المباراة في الدقيقة 16، حيث مرر يوسف أوباما الكرة لأشرف بن شرقي الذي وضعها في شباك بطل أول أغسطس.

    

ويسعى فريق نادي الزمالك لتحقيق الفوز الأول مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي كارتيرون في بطولة دوري أبطال أفريقيا، واقتناص أول 3 نقاط بمجموعات دوري الأبطال الإفريقي بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام مازيمبي في بثلاثة أهداف نظيفة.

 

تشكيل الزمالك وأول أغسطس

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي.. محمد عواد ـ محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم إمام ـ طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي ـ مصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل أول أغسطس كالتالي.. أداو كباكا، نتالي باولو، وبودريك اوجندا، وماسونجونا اليكس، وكوريا داكوستا، كريستيان نيجود، ولوفامبو لورينسو، وايبو كوّن اكينفيناوا، ومانويل افونسو، يازيد إيماني، وكريستفاو باسينسيا.

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