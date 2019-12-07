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"بن شرقي" يمنح الزمالك التقدم أمام أول أغسطس في الشوط الأول (فيديو)

09:48 م | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
"بن شرقي" يمنح الزمالك التقدم أمام أول أغسطس في الشوط الأول (فيديو)

فريق الزمالك

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نجح نادي الزمالك، في الخروج متقدماً خللا الشوط الأول، أمام ضيفه أول أغسطس الأنجولي، في المباراة المقامة على ستاد السلام، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، بهدف دون رد.

ونجح النجم المغربي أشرف بن شرقي، في منح التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من صانع الألعاب يوسف أوباما، خلف مدافعي الفريق الأنجولي، ليضعها النجم المغربي من لمسة واحدة في الشباك.

وبدأ فريق أول أغسطس الأنجولي مهاجماً في محاولة لمفاجأة الزمالك، عن طريق اللاعب يزيد أتوبا، الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 5 من زمن المباراة.

ورد الزمالك سريعاً عن طريق الجناح أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة العاشرة، لكن الحارس توني كاباسا تصدى لها على دفعتين.

وكانت أخطر فرص أول أغسطس عن طريق الجناح السريع أري بابل بتسديدة قوية في الدقيقة الحادية عشر، بعدما اخترق دفاع الزمالك، لكن الحارس محمد عواد تصدى لها ببراعة، ليحافظ على نظافة شباك الأبيض.

أول أغسطس يعتمد على بابل.. والزمالك يرد عن طريق أوباما وبن شرقي

واعتمد الفريق الأنجولي على الجناح المميز أري بابل، الذي تفوق بشكل واضح على الظهير الأيمن للزمالك حازم إمام، لكنه فشل في تحويل هذا التفوق إلى فرص حقيقية.

بينما اعتمد الزمالك على التحركات المميزة للثنائي أشرف بن شرقي وأوباما، خاصة في المساحات بين دفاع ووسط الفريق الأنجولي، بالإضافة لعرضيات عبدالله جمعة وحازم إمام.

وحاول يوسف أوباما إحراز الهدف الثاني، بعد عرضية فشل دفاع أول أغسطس في إبعادها، لتصل إلى أوباما على حدود منطقة الجزاء، ولكنه سددها بعيدة عن المرمى.

وكاد أن يتسبب الحارس توني كاباسا، في الهف الثاني للزمالك، بعدما سقطت الكرة من يده في الدقيقة 38 بعد عرضية من عبدالله جمعة، لكن مصطفى محمد فشل في استغلال الفرصة ومرت الكرة بين أقدامه.

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